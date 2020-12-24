Миллиардер Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes
Фото: Globallookpress / prav.tatarstan. ru
Совладелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин занял первое место в рейтинге богатейших россиян, сообщает Forbes Real Time. Издание оценило состояние предпринимателя в $26,1 миллиардов.
10 богатейших россиян по версии Forbes:
Владимир Лисин (НЛМК) — $26,1 млрд (56-е место в мировом рейтинге);
Владимир Потанин («Норникель») — $26 млрд (57);
Леонид Михельсон (НОВАТЭК) — $22,7 млрд (66);
Алексей Мордашов и семья («Северсталь») — $22,6 млрд (68);
Сулейман Керимов и семья («Полюс») — $20,1 млрд (86);
Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) — $19,7 млрд (92);
Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) — $19,3 млрд (99);
Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — $16,3 млрд (117);
Михаил Фридман («Альфа-групп») — $15,2 млрд (130);
Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $14,7 млрд (139).
Летом известный журнал Forbes составил рейтинг российских знаменитостей, доходы которых от рекламы в Instagram достигли рекордных значений за минувшие 12 месяцев. Больше всего за год с помощью личного блога заработала Ксения Собчак, пополнившая счет с помощью рекламодателей на $1,48 миллиона. Вторую строчку рейтинга заняла Полина Гагарина. Замыкает тройку лидеров блогер Ида Галич, сменившая на третьем месте списка Ольгу Бузову.
Фото: globallookpress
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!