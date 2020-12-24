Миллиардер Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes

Летом известный журнал Forbes составил рейтинг российских знаменитостей, доходы которых от рекламы в Instagram достигли рекордных значений за минувшие 12 месяцев. Больше всего за год с помощью личного блога заработала Ксения Собчак, пополнившая счет с помощью рекламодателей на $1,48 миллиона. Вторую строчку рейтинга заняла Полина Гагарина. Замыкает тройку лидеров блогер Ида Галич, сменившая на третьем месте списка Ольгу Бузову.