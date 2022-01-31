Виктор Мережко ушел из жизни из-за осложнений после коронавируса

30 января стало известно о смерти сразу двоих видных деятелей российского кинематографа. Ушел из жизни Леонид Куравлев, ему было 85 лет. А позже пришла еще одна печальная весть: в возрасте 84 лет скончался режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко.

Близкие покойного рассказали, что в декабре 2021-го он заболел коронавирусом и болезнь протекала тяжело. Дочь режиссера Мария Мережко рассказала в интервью «Комсомольской правде», что ничего не предвещало беды.

«В декабре папа стал задыхаться. Вероятно, это был коронавирус. Но он от всего отмахивался, мол, само пройдет», — рассказала Мария.

Режиссер отказывался ехать в больницу, родственники и друзья не могли его уговорить. И только когда близкие поняли, что Мережко еле разговаривает, его буквально скрутили и отвезли на КТ. Обследование показало глобальное поражение легких — 90%. И только тогда актер сдался, его госпитализировали.