Виктор Мережко ушел из жизни из-за осложнений после коронавируса
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Фото: Lev Ilyin/ Global Look press
30 января стало известно о смерти сразу двоих видных деятелей российского кинематографа. Ушел из жизни Леонид Куравлев, ему было 85 лет. А позже пришла еще одна печальная весть: в возрасте 84 лет скончался режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко.
Близкие покойного рассказали, что в декабре 2021-го он заболел коронавирусом и болезнь протекала тяжело. Дочь режиссера Мария Мережко рассказала в интервью «Комсомольской правде», что ничего не предвещало беды.
«В декабре папа стал задыхаться. Вероятно, это был коронавирус. Но он от всего отмахивался, мол, само пройдет», — рассказала Мария.
Режиссер отказывался ехать в больницу, родственники и друзья не могли его уговорить. И только когда близкие поняли, что Мережко еле разговаривает, его буквально скрутили и отвезли на КТ. Обследование показало глобальное поражение легких — 90%. И только тогда актер сдался, его госпитализировали.
Фото: Victor Chernov/ Global Look press
За неделю состояние его заметно улучшилось, поражение легких врачи снизили до 65%. Но вскоре у него стала отниматься нога. У Мережко обнаружили сгусток крови. Решили делать операцию. И после нее и наркоза режиссеру стало хуже.
Последний разговор Виктора Мережко с близкими состоялся в 19:00, а через полтора часа его не стало. «Папа говорил с моим братом Иваном. Умолял, чтобы его перевели в обычную палату. Он пролежал в реанимации три недели и говорил, что устал болеть», — поделилась Мария Мережко.
Режиссер ушел из жизни в 20:30. Похоронят Виктора Мережко на Троекуровском кладбище рядом с женой, которая скончалась 24 года назад.
Виктор Мережко написал сценарии к 73 фильмам («Тигры на льду», «Здравствуй и прощай» и другие), срежиссировал 11 фильмов и снялся в 13.
Фото: Lev Ilyin, Anatoly Lomokhov, Victor Chernov/ Global Look press