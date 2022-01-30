85-летний Леонид Куравлев скончался после долгой болезни

Последний месяц артист находился под пристальным наблюдением врачей. 5 января Куравлев был срочно доставлен в больницу, где боролся с пневмонией и подозрением на коронавирус. Через три недели артиста выписали и перевели в хоспис, где он провел последние дни своей жизни. Леонид Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни.

Причины смерти артиста пока не установлены.

Леонид Куравлев родился в 1936 году в Москве. Семья будущей звезды советского кино была небогатой. Родители были простыми рабочими — мать трудилась парикмахером, а отец слесарем.

Артист плохо учился в школе и поэтому, как сам признавался, и выбрал актерскую профессию. Во ВГИК Куравлев поступил со второго раза. Дебют в кино студента-театрала состоялся в 1958 году в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…».

За свою блестящую актерскую карьеру Куравлев снялся в более чем 200 популярных фильмах, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.