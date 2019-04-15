Верка Сердючка готовится выступить на «Евровидении»

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко едет в Израиль на «Евровидение», передает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на организаторов конкурса.

«Кончита Вурст споет Heroes Монса, Монс исполнит попурри с песней Элени Фурейры, Элени споет песню Верки Сердючки 2007 года, а Верка споет песню Нетты Toy», — цитирует сайт.

Сердючка выступит на музыкальном конкурсе в качестве гостя, вне конкурса. В этом году Украина решила не посылать своих представителей из-за разгоревшегося после кастинга скандала. Сам Данилко участвовать в национальном отборе категорически отказывался, а вот показать свой талант перед мировой публикой оказался не прочь.

Постоянные зрители «Евровидения» уже знакомы с Веркой Сердючкой и ее мамой.