«Вера помогает»: экс-супруга Романа Абрамовича дала первое за 11 лет интервью

После одного из самых громких и дорогостоящих разводов в современной истории России бывшая жена Романа Абрамовича Ирина Маландина осталась жить в Лондоне вместе со всеми пятью детьми. Она отказалась выходить на связь с журналистами и не делилась своими чувствами после разрыва с мужем. И лишь сейчас, 11 лет спустя, Ирина решилась дать интервью российской версии журнала Tatler.
«Есть такое выражение: мы состоим из того, что едим. Это так лишь отчасти. Мы состоим также из того, во что верим. Вера помогает не только преодолевать трудности, она — это самое главное — помогает в любых обстоятельствах остаться настоящим человеком», — заявила женщина.
Она призналась, что абсолютно счастлива: вместе с детьми Ирина много путешествует, а также коллекционирует предметы искусства и постоянно знакомится с новыми интересными людьми. О наследниках Ирина рассказывает с гордостью: «Старшая, Анна (ей 26), оканчивает Колумбийский университет по специальности «философия». Аркадий (ему 25) работает, у него успешный бизнес. София (ей 21) окончила Royal Holloway University и продолжает интенсивно заниматься спортом, участвует в соревнованиях по конкуру. Арина (ей 16) оканчивает колледж и планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. Илья (ему тоже 16) учится в одной из школ Лондона, сдает экзамены GCSE. Детям я стараюсь прививать доброту, сострадание, трудолюбие».
Напомним, Роман и Ирина Абрамович развелись весной 2007 года после 15 лет брака. Ирина получила $300 миллионов и оплату всех расходов на детей.
Фото: Instagram, East News
Видео: Youtube.com / Официальный канал КВН