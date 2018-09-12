«Вера помогает»: экс-супруга Романа Абрамовича дала первое за 11 лет интервью

После одного из самых громких и дорогостоящих разводов в современной истории России бывшая жена Романа Абрамовича Ирина Маландина осталась жить в Лондоне вместе со всеми пятью детьми. Она отказалась выходить на связь с журналистами и не делилась своими чувствами после разрыва с мужем. И лишь сейчас, 11 лет спустя, Ирина решилась дать интервью российской версии журнала Tatler.

«Есть такое выражение: мы состоим из того, что едим. Это так лишь отчасти. Мы состоим также из того, во что верим. Вера помогает не только преодолевать трудности, она — это самое главное — помогает в любых обстоятельствах остаться настоящим человеком», — заявила женщина.