logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Вера помогает»: экс-супруга Романа Абрамовича дала первое за 11 лет интервью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Ирина и Роман Абрамович

Arrows-left
Arrows-right
Reload
51-летняя Ирина Абрамович рассказала о том, как живет сейчас, спустя одиннадцать лет после громкого развода с российским олигархом Романом Абрамовичем.

После одного из самых громких и дорогостоящих разводов в современной истории России бывшая жена Романа Абрамовича Ирина Маландина осталась жить в Лондоне вместе со всеми пятью детьми. Она отказалась выходить на связь с журналистами и не делилась своими чувствами после разрыва с мужем. И лишь сейчас, 11 лет спустя, Ирина решилась дать интервью российской версии журнала Tatler.

«Есть такое выражение: мы состоим из того, что едим. Это так лишь отчасти. Мы состоим также из того, во что верим. Вера помогает не только преодолевать трудности, она — это самое главное — помогает в любых обстоятельствах остаться настоящим человеком», — заявила женщина.

Она призналась, что абсолютно счастлива: вместе с детьми Ирина много путешествует, а также коллекционирует предметы искусства и постоянно знакомится с новыми интересными людьми. О наследниках Ирина рассказывает с гордостью: «Старшая, Анна (ей 26), оканчивает Колумбийский университет по специальности «философия». Аркадий (ему 25) работает, у него успешный бизнес. София (ей 21) окончила Royal Holloway University и продолжает интенсивно заниматься спортом, участвует в соревнованиях по конкуру. Арина (ей 16) оканчивает колледж и планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. Илья (ему тоже 16) учится в одной из школ Лондона, сдает экзамены GCSE. Детям я стараюсь прививать доброту, сострадание, трудолюбие».

Напомним, Роман и Ирина Абрамович развелись весной 2007 года после 15 лет брака. Ирина получила $300 миллионов и оплату всех расходов на детей.

Фото: Instagram, East News

Видео: Youtube.com / Официальный канал КВН

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов