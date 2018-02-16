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Ведущая шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева снялась топлес для мужского журнала

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Фото из Instagram Насти Ивлеевой
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Звезда Instagram и ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева разделась для обложки журнала.

На днях на полках магазинов появится новый номер мужского журнала Maxim, для обложки которого позировала топлес и в розовых трусиках-пенти 26-летняя звезда тревел-шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева.

Подписчики популярного Instagram-блогера знают: своей фигурой звезда обязана хорошей генетике и регулярным занятиям спортом, а вот на диетах она не сидит и другим не советует. Правда в последнее время Настя пропускает тренировки из-за серьезной занятости. «Очень стараюсь придерживаться правильного питания, но с моим графиком это не всегда получается: приходится перекусывать сэндвичами и булочками <...> В спортзалы не хожу совсем: не позволяет график. Только если в отеле, в котором мы останавливаемся на время съемок "Орла и решки", есть спортзал — я стараюсь тренироваться там в свободное время. Но в Москве у меня безумное количество дел, и, если я буду еще ходить заниматься, мне кажется, я не выдержу нагрузки. Как только съемки в "Орле и решке" закончатся, я обязательно все восстановлю и буду ходить в спортзал», — говорила она в интервью с WMJ.ru.

Читатели журнала Maxim также могут помнить Настю: в 2016 году она уже появлялась на его страницах.

Фото: instagram

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