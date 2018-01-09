26-летняя Анастасия Ивлеева рассказала, как ухаживает за кожей лица и тела.

Точеная фигура и яркая внешность (и, конечно же, артистичность и чувство юмора) сделали блогера Настю Ивлееву настоящей звездой Instagram. Не так давно ее пригласили стать ведущей «Орла и решки». Сегодня девушка ответила на вопросы, которые интересуют ее подписчиц.

Главный секрет красоты ведущей — здоровая кожа. Для того чтобы поддерживать ее в отличном состоянии, Настя постоянно увлажняет ее, несколько раз в неделю использует маски, а по возвращении из командировок отправляется к косметологу на полноценную чистку и увлажнение. Поддерживать тонус помогают кубики льда.

«Каждое утро я стараюсь пройтись по коже кубиком льда, желательно из отвара ромашки. Но когда я ленюсь замораживать этот специальный отвар, то замораживаю обычную воду. Это очень бодрит и приводит в тонус кожу. И дальше либо маска, либо сразу умываюсь и наношу увлажняющие кремы», — рассказала она в интервью WMJ.ru.

Формула красивой фигуры Анастасии — правильное питание и спорт. Правда, в последнее время она не успевает уделять ей достаточно внимания, что компенсирует насыщенный график ведущей. «Очень стараюсь придерживаться правильного питания, но с моим графиком это не всегда получается: приходится перекусывать сэндвичами и булочками <...> В спортзалы не хожу совсем: не позволяет график. Только если в отеле, в котором мы останавливаемся на время съемок "Орла и решки", есть спортзал — я стараюсь тренироваться там в свободное время. Но в Москве у меня безумное количество дел, и, если я буду еще ходить заниматься, мне кажется, я не выдержу нагрузки. Как только съемки в "Орле и решке" закончатся, я обязательно все восстановлю и буду ходить в спортзал», — пообещала она.

Любимые упражнения Насти — приседания, выпады и растяжка.

«Из того, что я не ем вообще, — это бобы и лук, недавно перестала есть и сладкое, хотя раньше была сладкоежкой. А так на диетах не сижу и вам не советую. В моем понимании это нечто страшное, что подвергает организм мучениям. Поэтому лучше выбирать просто правильное питание или есть что тебе нравится, просто вечером себя немного ограничивать и заниматься спортом. Тогда все будет чики-пуки», — улыбается она.

Фото: instagram