Валерия, Навка, Седокова, Хилькевич, Малышева, Киркоров и другие звезды показали, как выглядели в школьные годы

1 и 2 сентября в городах России прошли торжественные линейки. Мы уже показывали фотографии звезд, проводивших в школы детей. В этой подборке — их детские снимки.

«С Днем знаний, друзья! С нежностью вспоминаю свои школьные годы. Учиться всегда любила, а когда приходилось пропускать школу по болезни, даже страдала от этого. Что бы ни говорили об идеологической составляющей воспитательного процесса в те годы, жили мы радостно и счастливо. Я благодарна всем нашим учителям, кто привил нам любовь к знаниям, кто научил нас дружить и трудиться», — написала Валерия.

«Как же повезло современным школьникам и их родителям!!! Благодаря современным смартфонам, у них есть возможность запечатлеть школьную линейку и счастливого первоклашку/второклашку/почти выпускника на фото или видео!!! От моей первой школьной линейки осталась одна черно-белая фотография», — поделилась Татьяна Навка.

«Это мы — первоклассники, а теперь доктора, профессора и ведущие ЖИТЬ ЗДОРОВО. В этом году у доктора Шубина дочка Антонина пошла в первый класс. А сын Иван поступил в Первый московский медицинский университет! С праздником всех, У кого дети школьники и студенты! А дети — счастливый школьной поры и прекрасной студенческой юности», — написала Елена Малышева под коллажем из фото.

А вы помните свою самую первую линейку?