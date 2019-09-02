Барановская, Шпица, Бондарчук, Бледанс и другие знаменитости отправили детей в первый класс

2 сентября тысячи детей пошли в школу. Многие из них впервые сели за парты. Есть среди первоклашек дети знаменитых родителей.
Так, в первый класс пошел 7-летний сын Катерины Шпицы Герман. Актриса призналась, что, оказавшись на линейке в школе, расплакалась.
«Сынулю к школе отгладила! Осталось себе погладить носовые платки. Точно завтра буду плакать от счастья! Всем мамам и папам первоклашек желаю завтра радоваться, искриться от самых лучших мыслей, гордиться своими детьми и задать себе программу на все 11 лет, что мы, родители, их тыл, спутники успехов и лекари всех неурядиц. А теперь всем быстро обняться и хорошенько выспаться!», - написала Шпица накануне праздника (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
Младший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Арсений пошел в первый класс. «Вот и третий пошел - первый раз в первый класс. Наш Арсений –первоклассник. Мы от всей души поздравляем всех с первым учебным днем», - написала телеведущая.
Светлана Бондарчук побывала сразу на нескольких школьных линейках – внучки Риты и дочери своего любимого Сергея Харченко Юны. Внучку в школу провожали родители Сергей и Тата Бондарчук, которые развелись недавно развелись.
Особенный сын актрисы Эвелины Бледанс Семен тоже теперь первоклассник. Проводить мальчика в школу, кроме мамы, пришел отец Александр Семин и прабабушка. «Ну, вот мальчик стал совсем большим! Семочка - первокласник! Даже не верится, ведь совсем недавно я возила в колясочке младенчика, а сейчас плачу на первом школьном звонке... Пусть ему будет хорошо и интересно в новой взрослой жизни. Всех ребят и их родителей с днем Знаний!».
Отвел в первый класс младшего сына Сергея и Николай Валуев. В праздничный день спортсмен и политик записал видео с женой и сыном, в котором поздравил всех с Днем знаний.
Анфиса Чехова побывала на первой школьной линейке сына Соломона с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. «Первый раз в Первый класс. Соломон счастлив, хоть и делает вид, что не очень-то хотелось», - написала Анфиса.
Стал отцом первоклассника Яна и певец Дмитрий Колдун. «Первоклассник Ян с папой. Первое школьное утро», - написал певец под праздничной фотографией.
Фото: Instagram
Пошли в первый класс также дети певиц Елены Ваенги и Жасмин и актрисы Светланы Ивановой.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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