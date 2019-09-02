Барановская, Шпица, Бондарчук, Бледанс и другие знаменитости отправили детей в первый класс

Особенный сын актрисы Эвелины Бледанс Семен тоже теперь первоклассник. Проводить мальчика в школу, кроме мамы, пришел отец Александр Семин и прабабушка. «Ну, вот мальчик стал совсем большим! Семочка - первокласник! Даже не верится, ведь совсем недавно я возила в колясочке младенчика, а сейчас плачу на первом школьном звонке... Пусть ему будет хорошо и интересно в новой взрослой жизни. Всех ребят и их родителей с днем Знаний!».