В «Современнике» рассказали о здоровье Галины Волчек: «Надеемся, что она поправится»
Галина Волчек попала в реанимацию одной из столичных клиник 23 декабря. Сразу после этого стали поступать противоречивые сведения о состоянии 86-летнего худрука театра «Современник».
25 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что у Галины Волчек прогрессирует пневмония с разрушением ткани легких, где скапливается жидкость. Источник также сообщил, что знаменитая актриса все еще дышит с помощью ИВЛ, а ее нестабильное состояние оценивают как крайне тяжелое.
Фото: Starface
Пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова в беседе с телеканалом «360» отметила, что состояние худрука стабильное. «Галина Борисовна в больнице. Надеемся, что скоро поправится, — рассказала Волкова.
Она также добавила, что семья Галины Волчек все время находится рядом.
Фото: Starface
Видео: «Вечерний Ургант»
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