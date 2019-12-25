В «Современнике» рассказали о здоровье Галины Волчек: «Надеемся, что она поправится»

25 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что у Галины Волчек прогрессирует пневмония с разрушением ткани легких, где скапливается жидкость. Источник также сообщил, что знаменитая актриса все еще дышит с помощью ИВЛ, а ее нестабильное состояние оценивают как крайне тяжелое.