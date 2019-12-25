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В «Современнике» рассказали о здоровье Галины Волчек: «Надеемся, что она поправится»

Народную артистку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Галина Волчек попала в реанимацию одной из столичных клиник 23 декабря. Сразу после этого стали поступать противоречивые сведения о состоянии 86-летнего худрука театра «Современник».

25 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что у Галины Волчек прогрессирует пневмония с разрушением ткани легких, где скапливается жидкость. Источник также сообщил, что знаменитая актриса все еще дышит с помощью ИВЛ, а ее нестабильное состояние оценивают как крайне тяжелое.

Галина Волчек на сборе труппы в театре

Фото: Starface

Пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова в беседе с телеканалом «360» отметила, что состояние худрука стабильное. «Галина Борисовна в больнице. Надеемся, что скоро поправится, — рассказала Волкова.

Она также добавила, что семья Галины Волчек все время находится рядом.

Фото: Starface

Видео: «Вечерний Ургант»

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