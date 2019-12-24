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Попавшая в больницу 86-летняя Галина Волчек впала в кому?

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я выбрал вместо рекламы.
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Галина Волчек

Фото: EastNews

В театре подтвердили, что Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких В Москве.

Во вторник утром, 24 декабря, стало известно о срочной госпитализации художественного руководителя Московского театра «Современник» Галины Волчек.

«Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице», — цитирует комментарй директора театра Игоря Попова агентство РИА «Новости».

Позже в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что пожилая женщина впала в кому, этот же канал сообщал накануне, что артистка жаловалась на боли в груди, и именно это стало основанием для госпитализации, однако подтверждений этой информации пока нет.

«Я ничего не знаю, всего доброго», — ответила на уточняющий вопрос «РБК» помощник художественного руководителя по литературной части театра «Современник» Евгения Кузнецова.

Несколько дней назад Галина Борисовна отпраздновала свое 86-летие.

Народная артистка СССР Галина Волчек — дочь режиссера и кинооператора Бориса Волчека — является художественным руководителем театра «Современник» с 1989 года, с 1972 она занимала должность главного режиссера. Советские и российские телезрители знакомы с ней по ролям в таких фильмах как «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Король Лир», «Дон Кихот». В 1955 году Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ.

Редакция Passion.ru желает здоровья любимой актрисе!

Фото: eastnews, globallookpress

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