В российском городе появилась новогодняя елка, украшенная мусором
Фото: Instagram/@zar_info58
Местные жители заметили на главной гостье Нового года на улице Восточной подвешенные на веревках коробки из-под чипсов и использованные бутылки. Они сочли данный декор очень необычным. На кадрах видно: на дереве висят дырявые и побитые елочные шары. Кроме того, «дизайнер» повесил на нее ненужные CD-диски и куски картона.
Автор видео обратил внимание на блестящую мишуру. Ее не просто повесили на новогоднюю ель, а поместили концы нити в пластиковые бутылки без дна. В комментариях жители города принялись оценивать «новогоднюю красавицу».
Многим декор не понравился, по их словам, это выглядит как «издевательство над детьми и их родителями». По мнению других, таким жестом власти хотели сэкономить. Третьи посоветовали авторам идеи не украшать елку и оставить на ней только гирлянды.
Ранее аналитики озвучили индекс салата оливье в 2020 году. Цена традиционного новогоднего салата на семью из четырех человек в среднем по России этом году выросла на 1% и составила 312,37 рубля. Стоимость была рассчитана на салат со следующими ингредиентами: полкилограмма картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца. Кроме того, в рецепт вошли 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, а также 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.
Фото и видео: Instagram/@zar_info58, pixabay.com
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