В российском городе появилась новогодняя елка, украшенная мусором

Многим декор не понравился, по их словам, это выглядит как «издевательство над детьми и их родителями». По мнению других, таким жестом власти хотели сэкономить. Третьи посоветовали авторам идеи не украшать елку и оставить на ней только гирлянды.

Ранее аналитики озвучили индекс салата оливье в 2020 году. Цена традиционного новогоднего салата на семью из четырех человек в среднем по России этом году выросла на 1% и составила 312,37 рубля. Стоимость была рассчитана на салат со следующими ингредиентами: полкилограмма картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца. Кроме того, в рецепт вошли 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, а также 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.