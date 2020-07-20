Россиянам рассказали, кого в первую очередь будут прививать от коронавируса

Что же касается вакцинации детей, это произойдет только после того, как будет накоплен необходимый положительный опыт использования препарата на взрослых гражданах. И произойдет это не раньше, чем через полгода после начала массового применения вакцины. Кроме того, эксперт заявил, что, скорее всего, если коронавирус будет мутировать, препарат придется модернизировать по примеру прививки от гриппа. Однако происходить это будет не ежегодно, а раз в 2-4 года. Также Гинцбург сообщил, что прививка, как и любые лекарства в мире, не подойдет абсолютно всем. Противопоказанием к ней будут хронические аутоиммунные заболевания. А вот комплексной вакцинации препарат от коронавируса не помешает. «Несколько вакцин вообще не наложатся друг на друга. Исходя из общих соображений одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно», – сказал эксперт.

Фото: depositphotos

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