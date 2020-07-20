Россиянам рассказали, кого в первую очередь будут прививать от коронавируса
В интервью ТАСС эксперт заявил, что помимо пожилых людей в первую очередь необходимо привить учителей и тех, кто вынужден работать в замкнутых коллективах. «Этот вопрос (кто в первую очередь должен вакцинироваться) должен решать Минздрав. Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», – пояснил Гинцбург.
Что же касается вакцинации детей, это произойдет только после того, как будет накоплен необходимый положительный опыт использования препарата на взрослых гражданах. И произойдет это не раньше, чем через полгода после начала массового применения вакцины. Кроме того, эксперт заявил, что, скорее всего, если коронавирус будет мутировать, препарат придется модернизировать по примеру прививки от гриппа. Однако происходить это будет не ежегодно, а раз в 2-4 года. Также Гинцбург сообщил, что прививка, как и любые лекарства в мире, не подойдет абсолютно всем. Противопоказанием к ней будут хронические аутоиммунные заболевания. А вот комплексной вакцинации препарат от коронавируса не помешает. «Несколько вакцин вообще не наложатся друг на друга. Исходя из общих соображений одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно», – сказал эксперт.
Фото: depositphotos
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