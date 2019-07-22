В России, с 2-месячным сыном на руках: Оксана Воеводина подтвердила развод с экс-королем Малайзии?

«Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течет малайзийская кровь, и сделаю все, чтобы он вырос человеком, достойным вашей любви», — написала Оксана и сообщила, что мальчику исполнилось 2 месяца.

Судя по фото, мама и ребенок находятся сейчас в России.

Официальных комментариев пока нет.