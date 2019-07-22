В России, с 2-месячным сыном на руках: Оксана Воеводина подтвердила развод с экс-королем Малайзии?

На прошлой неделе мировые СМИ сообщили о расставании экс-короля Малайзии Мухаммада V и его русской жены Оксаны Воеводиной. Издание The Sun опубликовало копию документа о разводе супругов, датированный 22 июня.
Сообщение, которое появилось в блоге королевы красоты спустя месяц после этой даты, в котором она поблагодарила народ Малайзии за поддержку и пообещала продолжать делиться с соотечественниками ее сына всеми событиями, многие расценили как подтверждение развода.
«Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течет малайзийская кровь, и сделаю все, чтобы он вырос человеком, достойным вашей любви», — написала Оксана и сообщила, что мальчику исполнилось 2 месяца.
Судя по фото, мама и ребенок находятся сейчас в России.
Официальных комментариев пока нет.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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