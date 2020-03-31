В России разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Напомним, что за предыдущие сутки в России зарегистрировали 302 новых пациента с коронавирусом. Всего за время разгула эпидемии в России скончались 12 человек, у каждого из них были тяжелые хронические заболевания.

В связи с неблагоприятной обстановкой в Москве и области ужесточили меры нахождения в самоизоляции — на улицы разрешено выходить лишь в крайних случаях.

Вслед за столицей режим самоизоляции ввели еще в 26 регионах, сообщает «Коммерсант».