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В России разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Новый набор реагентов быстро выявляет Covid-19 и отделяет его от других похожих вирусов.

В России появился новый высокоточный тест для выявления Covid-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Диагностический набор успешно протестировали в клинических условиях и 25 марта зарегистрировали для использования в Российской Федерации.

Новый тест не только точно выявляет коронавирус, но и отличает его от других похожих вирусов, не давая ложноположительных реакций.

Массовое тестирование поможет остановить дальнейшее стремительное распространение Covid-19, выявляя заболевших на ранней стадии.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look press

Напомним, что за предыдущие сутки в России зарегистрировали 302 новых пациента с коронавирусом. Всего за время разгула эпидемии в России скончались 12 человек, у каждого из них были тяжелые хронические заболевания.

В связи с неблагоприятной обстановкой в Москве и области ужесточили меры нахождения в самоизоляции — на улицы разрешено выходить лишь в крайних случаях.

Вслед за столицей режим самоизоляции ввели еще в 26 регионах, сообщает «Коммерсант».

Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look press

В непростое для всей страны время находятся те, кто умудряется заработать даже на тех, кто вынужден находиться дома. Так, предприимчивые граждане сдают в аренду собак (выгул собак разрешен в радиусе 100 м от дома, — прим. ред.).

Услугу прогулки со своим питомцем во время самоизоляции владельцы животных оценивают в 800-1000 рублей в час, рассказывают «Известия». Даже есть услуга по доставке животного в место выгула. Правда, за собак требуют внести залог.

Фото: АГН Москва/ Global Look press

31 марта стало известно о решении Министерства образования и науки перенести сроки вступительных экзаменов в вузы, сообщает «ТАСС».

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Фото: Nikolay Gyngazov, Victor Lisitsyn, АГН Москва, Konstantin Kokoshkin/ Global Look press

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