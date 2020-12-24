В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения новогодних салатов

Как уточнили в ведомстве, срок годности этих блюд зависит от срока годности компонентов. Специалисты напомнили, что заправка майонезом или различными соусами ускоряет процесс размножения микроорганизмов. Салаты надо хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.

Как пишет ТАСС, дольше всего «живут» салаты из маринованных или квашеных овощей. Их нужно подать к столу в течение 36 часов. Блюда из сырых и вареных овощей или фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями можно есть в течение 12 часов (если салат заправлен) и 18 часов (без соуса). Салаты из консервированных овощей и вареных яиц должны быть съедены за срок около шести часов.

Цена традиционного новогоднего салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России в 2020 году выросла на 1% и составила 312,37 рубля. Стоимость была рассчитана на салат со следующими ингредиентами: полкилограмма картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца. Кроме того, в рецепт вошли 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, а также 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.