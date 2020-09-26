В Москве выявлено максимальное за 4 месяца количество заразившихся COVID-19

Сегодня количество инфицированных коронавирусом в столице составляет 1729 человек. Это максимальная цифра с 8 июня 2020 года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Мэр города Сергей Собянин уже рекомендовал всем работодателям вернуть своих сотрудников на удаленный режим работы. Также вернулись ограничения на выход из дома для граждан старше 65 лет.

«Не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок», - говорится на сайте мэрии.

Кроме того, Mash сообщает, что с 28 сентября рекомендации по переходу на удаленный режим работы и самоизоляции для пожилых людей выпущены в Подмосковье.