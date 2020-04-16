В компании мужа Алсу прокомментировали судебный иск мэрии Москвы
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Представители компании «Тат-Плаза», половиной которой владеет муж Алсу, ответили на обвинения со стороны московской мэрии и столичного департамента городского имущества, сообщает РБК.
«У "Тат-Плаза" нет задолженности перед департаментом городского имущества — она была погашена. Оснований для предъявления исков нет», — прокомментировали в компании, добавив, что департамент в курсе погашения, а долг появился из-за технической ошибки.
Сам муж Алсу и бизнесмен Ян Абрамов от комментариев отказался. «Я публично не комментирую дела компании, где являюсь всего лишь учредителем», — отметил он.
Напомним, что накануне стало известно о долге Яна Абрамова в 266 тысяч рублей. Сведения распространил телеграм-канал Mash.
Фото: Instagram, Gennadii Sergeev, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: Instagram
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