Власти столицы требуют от мужа Алсу сотни тысяч рублей

Мэрия Москвы подала в суд на мужа Алсу Яна Абрамова, сообщает Mash. С бизнесмена и мужа известной певицы пытаются взыскать долг в 266 тысяч рублей.

По сведениям издания, Ян владеет 50% акций компании «Тат-Плаза», которой принадлежит особняк на Большой Татарской улице. Вокруг этой недвижимости и возникли споры. Департамент столичного имущества озвучил сумму долга за здание и для подстраховки подал на Абрамова в суд.

Ян Абрамов женился на Алсу в марте 2006 года. В интервью певица рассказывала, что любимый сделал ей предложение через несколько месяцев после начала их романа и все было похоже на голливудский фильм. Супруги растят троих детей: Сафину, Микеелу и Рафаэля.