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«В искусственную кому вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть»: пиар-директор и родители Юлии Началовой высказались о ее состоянии

Близкие называют состояние Юлии Началовой стабильно-тяжелым.

Популярная певица Юлия Началова находится в больнице. Противоречивая информация, которая поступала от представителей певицы и СМИ, сильно беспокоит поклонников певицы. Они, вместе с журналистами, атакуют родных и близких Юлии. Вот, что известно на данный момент.

«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение», — цитирует РИА «Новости» отца певицы.

«Ту информацию, которую вы знаете, так оно и есть», — ответила на вопросы о состоянии дочери мать.

PR-директор певицы Анна Исаева, к которой родители перенаправляют журналистов, в своем блоге опубликовала подробный и весьма эмоциональный пост:

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ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВЕННАЯ КОМА, О КОТОРОЙ ПИШУТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СМИ - ЭТО СОСТОЯНИЕ В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК СПИТ. В НЕГО ВВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ДАТЬ ОРГАНИЗМУ ОТДОХНУТЬ. И ХВАТИТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ФАКТЫ ССЫЛАЯСЬ НА БЛИЗКИХ АРТИСТКИ. НИ О КАКОЙ ДРУГОЙ КОМЕ НИКТО ИЗ НАС НЕ ГОВОРИЛ. КРОМЕ ТОГО, УДИВИТЕЛЬНО КАК БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВСЯКИЕ СЛУХИ . МЫ НИКАКИХ ДИАГНОЗОВ НЕ СТАВИМ. МЫ ИМИ НЕ ВЛАДЕЕМ. Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. ЛЮДИ, НАСТОЯЩИЕ, ДОБРЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС НЕ ЗАДАВАТЬ СЕЙЧАС ВОПРОСЫ О ТОМ В КАКОЙ ОНА БОЛЬНИЦЕ. МЫ НЕ МОЖЕМ ЭТОГО СКАЗАТЬ ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ. И ЕЩЕ- я ИСКРЕННЕ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ, которые клеймят меня здесь разными личными мнениями УЙТИ С МОЕЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ И ПОНЯТЬ, что мои посты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТОМУ , что мы сейчас не можем дать информацию на ЮЛИНОЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ, т к она ведет ее сама. Я ВЫНУЖДЕНА ПИСАТЬ ЧТО ЛИБО ИЗ-за потока звонков и вопросов . ПРОСТО ЧТОБЫ НЕ ВВОДИТЬ ВАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ТОЛЬКО ПОЭТОМУ Я ПИШУ ЗДЕСЬ. Я ЧЕЛОВЕК НЕ ПУБЛИЧНЫЙ И МНЕ НЕПРИЯТНЫ ТАКОГО РОДА ПОДПИСЧИКИ. Спасибо за понимание. #юлияначалова

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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