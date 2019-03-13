«В искусственную кому вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть»: пиар-директор и родители Юлии Началовой высказались о ее состоянии

Популярная певица Юлия Началова находится в больнице. Противоречивая информация, которая поступала от представителей певицы и СМИ, сильно беспокоит поклонников певицы. Они, вместе с журналистами, атакуют родных и близких Юлии. Вот, что известно на данный момент.

«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение», — цитирует РИА «Новости» отца певицы.

«Ту информацию, которую вы знаете, так оно и есть», — ответила на вопросы о состоянии дочери мать.

PR-директор певицы Анна Исаева, к которой родители перенаправляют журналистов, в своем блоге опубликовала подробный и весьма эмоциональный пост: