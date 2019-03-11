«Успокойтесь»: Началова прокомментировала сообщения о своей экстренной госпитализации из-за обострения подагры

Утром 11 марта сразу несколько СМИ распространили информацию о госпитализации известной певицы Юлии Началовой. Как изначально сообщил канал «РЕН ТВ», якобы у Юлии резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра. Другие подробности не были известны, кроме того, что звезда предположительно находилась в крайне тяжелом состоянии.
Но телеканалу «Звезда» удалось связаться с самой Юлией, которая написала корреспонденту сообщения: «Я вообще в Риме. Успокойтесь». Чуть позже директор и менеджер певицы подтвердили, что слухи о госпитализации Началовой не соответствуют действительности.
Напомним, в недавнем интервью Юлия призналась, что все еще не вылечилась от подагры, и периодически сильные болезненные ощущения повторяются. «Я откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра… мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим», — сообщила Началова в беседе с редактором журнала «Телепрограмма».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram