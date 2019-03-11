«Успокойтесь»: Началова прокомментировала сообщения о своей экстренной госпитализации из-за обострения подагры

Утром 11 марта сразу несколько СМИ распространили информацию о госпитализации известной певицы Юлии Началовой. Как изначально сообщил канал «РЕН ТВ», якобы у Юлии резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра. Другие подробности не были известны, кроме того, что звезда предположительно находилась в крайне тяжелом состоянии.

Но телеканалу «Звезда» удалось связаться с самой Юлией, которая написала корреспонденту сообщения: «Я вообще в Риме. Успокойтесь». Чуть позже директор и менеджер певицы подтвердили, что слухи о госпитализации Началовой не соответствуют действительности.