В Центробанке РФ назвали способ избавиться от звонков с рекламой кредитов
Как уточнила представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Анна Подковкина, банки предлагают уже одобренные займы клиентам, которые ранее хорошо зарекомендовали себя. От таких звонков и сообщений можно отказаться в устной или письменной форме, обратившись в кредитно-финансовое учреждение. Эксперт советует позвонить по «горячей линии» и попросить исключить себя из рекламной рассылки. Если это не сработает, человек может обратиться напрямик в Центробанк. Банк России выяснит причину, почему звонки продолжаются.
Ранее менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как россияне могут избежать звонков с неизвестных номеров. Эксперт объяснил, что в некоторых смартфонах с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. Бодров подчеркнул, что в технике с системой iOS можно выставить «Заглушение неизвестных». При этом будут заблокированы вызовы от всех абонентов.
Кроме того, можно блокировать входящие звонки на уровне оператора. Многие операторы предлагают такой сервис. Существуют приложения-определители номера, которые предупреждают, что звонок может быть от мошенников.
Фото: pixabay.com
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