passion.ru

В Центробанке РФ назвали способ избавиться от звонков с рекламой кредитов

Эксперт назвала россиянам способ избавиться от звонков от банков с рекламой кредитов, передает радио Sputnik.

Как уточнила представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Анна Подковкина, банки предлагают уже одобренные займы клиентам, которые ранее хорошо зарекомендовали себя. От таких звонков и сообщений можно отказаться в устной или письменной форме, обратившись в кредитно-финансовое учреждение. Эксперт советует позвонить по «горячей линии» и попросить исключить себя из рекламной рассылки. Если это не сработает, человек может обратиться напрямик в Центробанк. Банк России выяснит причину, почему звонки продолжаются.

Ранее менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как россияне могут избежать звонков с неизвестных номеров. Эксперт объяснил, что в некоторых смартфонах с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. Бодров подчеркнул, что в технике с системой iOS можно выставить «Заглушение неизвестных». При этом будут заблокированы вызовы от всех абонентов.

Кроме того, можно блокировать входящие звонки на уровне оператора. Многие операторы предлагают такой сервис. Существуют приложения-определители номера, которые предупреждают, что звонок может быть от мошенников.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!