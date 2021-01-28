В Центробанке РФ назвали способ избавиться от звонков с рекламой кредитов

Ранее менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как россияне могут избежать звонков с неизвестных номеров. Эксперт объяснил, что в некоторых смартфонах с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. Бодров подчеркнул, что в технике с системой iOS можно выставить «Заглушение неизвестных». При этом будут заблокированы вызовы от всех абонентов.

Кроме того, можно блокировать входящие звонки на уровне оператора. Многие операторы предлагают такой сервис. Существуют приложения-определители номера, которые предупреждают, что звонок может быть от мошенников.