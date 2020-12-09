Назван способ избежать звонков с неизвестных номеров

Эксперт объяснил, что в некоторых смартфонах с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. Бодров подчеркнул, что в технике с системой iOS можно выставить «Заглушение неизвестных». При этом будут заблокированы вызовы от всех абонентов.

Кроме того, можно блокировать входящие звонки на уровне оператора. Многие операторы предлагают такой сервис. Специалист уточнил, что существуют приложения-определители номера, которые предупреждают, что звонок может быть от мошенников.

Ранее заместитель главы группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов заявил, что нарушение работы приложений, их «зависание» и внезапные перезагрузки могут говорить о том, что ваш гаджет взломали.

Он перечислил основные признаки того, что мошенники «завладели» устройством. Пудов отметил, что при взломе наблюдаются снижение производительности или более быстрая разрядка аккумулятора. Паниковать при таких случаях не надо: такое поведение техники может быть вызвано и другими причинами.