Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого актриса Татьяна Иваненко

В Москве скончалась одна из возлюбленных Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», – говорится в сообщении.

Перед смертью Иваненко долго болела и была в тяжелом состоянии. Ещё осенью у артистки отказали ноги, она редко выходила из своей квартиры в одном из спальных районов столицы, и никогда не общалась с журналистами.

Роман у Высоцкого и Иваненко начался в 1960-х годах. Они никогда не жили вместе, но работали в театре и часто встречались, вместе ездили на гастроли. Известно, что Владимир посвятил своей возлюбленной много песен,

Все закончилось в 1970-х годах – Иваненко родила дочь Анастасию, отцом которого, предположительно, является Высоцкий, но он ее не признал.

Иваненко сыграла в таких фильмах, как «Внимание, цунами!» (1969), «Впереди день» (1970) и других.

Ранее стала известно, что вторая супруга Высоцкого, актриса Людмила Абрамова, оказалась прикована к постели.