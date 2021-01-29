Вторая жена Высоцкого Людмила Абрамова оказалась прикована к постели

Вторая супруга Владимира Высоцкого, актриса Людмила Абрамова, находится в очень тяжелом состоянии. Она прикована к постели и практически парализована. Об этом сообщает телеграм-канал «НеМалахов» со ссылкой на Государственный музей Владимира Высоцкого. Сейчас актрисе 81 год.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были вместе почти 10 лет, у них двое общих детей — сыновья Аркадий и Никита. Старший сын стал известным актером и сценаристом, второй — режиссером.

После расставания с Высоцким Абрамова также была в браке с инженером-механиком Юрием Овчаренко. От этого брака у нее появилась дочь Серафима.

Информацию о состоянии матери подтвердил Никита Высоцкий. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma и заявил, что не намерен обсуждать этот вопрос:

«Это дело моей семьи. Мы бы не хотели это ни с кем обсуждать. Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается. Всего доброго».