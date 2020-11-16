Как выглядели звездные братья-близнецы до того, как изменили себя пластикой и филлерами

Несмотря на драматичные изменения, Игорь и Гришка всегда отрицали свое чрезмерное пристрастие к пластическим операциям, причем делали это столь убедительно, что некоторые их поклонники до сих пор уверены, что братья страдают от акромегалии — серьезного заболевания, связанного с дисфункцией гипофиза, из-за чего кости черепа и конечности увеличиваются в размерах. Однако специалисты отмечают, что некогда красивые мужчины слегка лукавят.

Фото: Instagram bogdanoff

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