Как выглядели звездные братья-близнецы до того, как изменили себя пластикой и филлерами
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, того, что косметические процедуры могут полностью изменить чью-то внешность, отрицать невозможно. Касается это и братьев Богдановых. 71-летние Гришка и Игорь выглядят сейчас совершенно иначе, чем в молодости. И дело вовсе не в их возрасте.
Близнецы стали известны на французском телевидении в 80-х годах. Их воспитала бабушка по материнской линии, детство они провели на юге Франции, в ее замке, и всегда выделялись своей привлекательной внешностью. Однако сейчас звездный дуэт едва узнаваем. Попав на ТВ, они вели передачи, в которых рассказывали о научпопе, научной фантастике и космологии. Как сообщается, впервые они обратились к пластическим хирургам в 90-е годы, а к 2010-му у них уже было несколько имплантов в подбородке и щеках, а также огромное количества филлеров и ботокса. В результате их вытянутые лица во многом напоминают внешность знаменитой светской львицы Джоселин Вильденштейн, которую окрестили «невестой Франкенштейна».
Несмотря на драматичные изменения, Игорь и Гришка всегда отрицали свое чрезмерное пристрастие к пластическим операциям, причем делали это столь убедительно, что некоторые их поклонники до сих пор уверены, что братья страдают от акромегалии — серьезного заболевания, связанного с дисфункцией гипофиза, из-за чего кости черепа и конечности увеличиваются в размерах. Однако специалисты отмечают, что некогда красивые мужчины слегка лукавят.
Фото: Instagram bogdanoff
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