Ульяновских курсантов-первокурсников отчислили за эротическую пародию на клип Satisfaction
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СМИ сообщили о наказании, которое ждало «полуголых курсантов Ульяновского института гражданской авиации».
Иногда желание стать популярным или просто пошутить может обернуться скандалом и неприятностями. Сегодня российские СМИ обсуждают скандал, который произошел из-за слишком откровенного «вирусного» видеоклипа, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации.
По сюжету пародийного ролика на клип Satisfaction итальянского диджея Benny Benassi, молодые люди устроили вечеринку, на которой все присутствующие веселятся в трусах и атрибутике БДСМ:
Так выглядит оригинал клипа:
«Сейчас мы разбираемся с этим делом, все пытаемся оценить и внутри, и за пределами училища. Конечно, все это очень некрасиво. Я уже более 20 лет работаю, и это первый случай на моей практике. Такая обида. В людей столько вкладывают, а они себя так ведут», — процитировал канал НТВ начальника организационно-воспитательного отдела УИГА Петра Тимофеева.
Согласно информации нтернет портала Mash, курсантов, принявших участие в съемках, уже отчислили. Официального подтверждения этому пока нет. А как поступили бы вы на месте ректора?
Фото: кадр из оригинального клипа