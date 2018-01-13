СМИ сообщили о наказании, которое ждало «полуголых курсантов Ульяновского института гражданской авиации».

Иногда желание стать популярным или просто пошутить может обернуться скандалом и неприятностями. Сегодня российские СМИ обсуждают скандал, который произошел из-за слишком откровенного «вирусного» видеоклипа, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации.

По сюжету пародийного ролика на клип Satisfaction итальянского диджея Benny Benassi, молодые люди устроили вечеринку, на которой все присутствующие веселятся в трусах и атрибутике БДСМ: