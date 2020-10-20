Уличная кошка спасла ребенка от нападения разъяренного пса

Инцидент произошел 10 июля. Камеры видеонаблюдения сняли на улице храброе поведение бездомной кошки. Ребенок на улице решил подразнить собаку и кинул в нее камень. Разъяренное животное кинулось на малыша и повалило его на землю. Собака начала кусать его за голову и руки.

На помощь ребенку пришла уличная кошка. Она отвлекла внимание пса, который забыл о ребенке и убежал в другую сторону.