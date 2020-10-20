Уличная кошка спасла ребенка от нападения разъяренного пса
Инцидент произошел 10 июля. Камеры видеонаблюдения сняли на улице храброе поведение бездомной кошки. Ребенок на улице решил подразнить собаку и кинул в нее камень. Разъяренное животное кинулось на малыша и повалило его на землю. Собака начала кусать его за голову и руки.
На помощь ребенку пришла уличная кошка. Она отвлекла внимание пса, который забыл о ребенке и убежал в другую сторону.
Видео выложили в интернете в середине октября. В комментариях пользователи уточнили, что малыш сам спровоцировал атаку, швырнув камень в пса. Кроме того, юзеры высоко оценили храбрость кошки и назвали ее героиней. По их словам, четвероногих часто недооценивают, но они всегда приходят на помощь.
Ранее в мэрию украинского города Львов приняли на службу кота и даже возложили на него чиновнические обязанности: четвероногий инстаблогер постит фото и ищет хозяев другим бездомным животным.
Фото: YouTube / LiveLeak Channel, pexels.com
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