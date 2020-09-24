В мэрии Львова появился кот-инстаблогер, который ищет хозяев для других бездомных животных

О том, что в городской администрации появился «главный кот» сообщил мэр Андрей Садовой в социальных сетях. На государственную службу кот напросился сам: глава города нашел его в своем кабинете. Он уточнил, что кот залез к нему через балкон. «Том Круз был, президенты разные были, а котов еще не было», - написал львовский мэр в Сети и предложил отозваться хозяевам животного.