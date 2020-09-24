В мэрии Львова появился кот-инстаблогер, который ищет хозяев для других бездомных животных
О том, что в городской администрации появился «главный кот» сообщил мэр Андрей Садовой в социальных сетях. На государственную службу кот напросился сам: глава города нашел его в своем кабинете. Он уточнил, что кот залез к нему через балкон. «Том Круз был, президенты разные были, а котов еще не было», - написал львовский мэр в Сети и предложил отозваться хозяевам животного.
Фото: instagram.com/lvivcitycat
«Хозяевами» амбициозного кота оказались сразу три человека. Однако Андрей Садовой решил «прописать» кота в Ратуше, ему присвоили звание кошачьего мэра Львова. По словам политика, кот оказался умным и дипломатичным: он дружит со всеми, кто его кормит. Имя коту выбирали всем городом: в итоге он был прозван Левчиком.
Кот-чиновник активно ведет работу с населением. Недавно он завел страничку в Instagram. На Левчика подписаны уже 1,4 тысячи человек. Как и у любого чиновника, чаще всего в аккаунте появляются «себяшки» Левчика, но иногда кот постит и полезные сообщения. В частности, сейчас на страничке ищут хозяев бездомной собаке.
Фото: Instagram/ @lvivcitycat
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