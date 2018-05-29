Укравшие костюмы Киркорова юные бандиты стали жертвами издевательств в Сети

Сегодня по горячим следам были задержаны воришки, стащившие 27 мая имущество Филиппа Киркорова и его труппы — всего из фур с аппаратурой и атрибутикой было украдено восемь костюмов из шоу «Я». Злодеев поймали под Нижним Новгородом, когда те пытались уговорить знакомых женщин купить дорогостоящие наряды.
17-летнего Кирилла и 13-летнего Витю — именно они, проходя мимо фуры, решили поживиться сверкающими тряпочками — ждало не только общественное порицание и наказание по всей строгости закона, но и шквал издевательств в Сети. Их инициатором стал сам Филипп Бедросович. «Все костюмы — в целости и сохранности. Не успели в них прогуляться по Павлово незадачливые воришки, а зря, хотел бы я полюбоваться этой картиной», — заявил он.
«Видимо кто то после просмотра "бабушка легкого поведения" очень вдохновился», «Что за шоу они готовили?!!», «Ну раз воришек нашли пусть на них теперь оденут костюмы и по городу прогуляют в них, снимут на видео и вы Филипп полюбуйтесь это картиной», — поддержали фанаты певца.
СМИ тут же раскопали подробности задержания, отметив «синеватый цвет настроения» злоумышленников, позарившихся на четыре черных платья и четыре красных. Ориентировочная стоимость несостоявшегося ущерба составила 2400 долларов США (в заявлении Филиппа Бедросовича, по информации инсайдеров, фигурирует сумма в 1400 долларов за каждое платье — наряды были выполнены в единственном экземпляре и украшены перьями и стразами). «Вскоре стало ясно, что под Нижним в таком лучше не ходить», — издеваются остряки-журналисты.
Парни пытались продать сценическую одежду медсестре, старшеклассницам, учительнице. Неизвестно, куда привела бы их дальше фантазия, но сотрудницы учебного заведения «сдали» воришек представителям правоохранительным органов.
«Низкий поклон от всего нашего коллектива (особенно от женского состава, ведь именно они остались вчера раздетыми, хотя в этом даже была вчера на концерте Какая то пикантность», — благодарит артист.
Фото: AnatolyLomokhov/KomsomolskayaPravda/KremlinPool/globallookpress, instagram