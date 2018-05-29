Укравшие костюмы Киркорова юные бандиты стали жертвами издевательств в Сети

Сегодня по горячим следам были задержаны воришки, стащившие 27 мая имущество Филиппа Киркорова и его труппы — всего из фур с аппаратурой и атрибутикой было украдено восемь костюмов из шоу «Я». Злодеев поймали под Нижним Новгородом, когда те пытались уговорить знакомых женщин купить дорогостоящие наряды.

17-летнего Кирилла и 13-летнего Витю — именно они, проходя мимо фуры, решили поживиться сверкающими тряпочками — ждало не только общественное порицание и наказание по всей строгости закона, но и шквал издевательств в Сети. Их инициатором стал сам Филипп Бедросович. «Все костюмы — в целости и сохранности. Не успели в них прогуляться по Павлово незадачливые воришки, а зря, хотел бы я полюбоваться этой картиной», — заявил он.

«Видимо кто то после просмотра "бабушка легкого поведения" очень вдохновился», «Что за шоу они готовили?!!», «Ну раз воришек нашли пусть на них теперь оденут костюмы и по городу прогуляют в них, снимут на видео и вы Филипп полюбуйтесь это картиной», — поддержали фанаты певца.