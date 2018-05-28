Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

А король-то голый! У Филиппа Киркорова украли восемь концертных костюмов на 700 тысяч рублей

1 / 11
Филипп Киркоров
Arrows-left
Arrows-right
Reload
28 мая 51-летний Филипп Киркоров должен был выступить в Павлово, но за несколько часов до концерта певец столкнулся с серьезными неприятностями.

Российские СМИ сообщили, что Филипп Киркоров стал жертвой преступления. Перед концертом в Павлово злоумышленники похитили его концертные костюмы. Причем общий ущерб оценен в 11 тысяч долларов (или почти 700 тысяч рублей).

По данным портала Super.ru, преступники вскрыли фуру, в которой находилась атрибутика для шоу «Я». Среди украденного — восемь костюмов (четыре — черного цвета и четыре — красного), в которых репетировал Киркоров. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Напомним, что у Филиппа уже не впервые крадут вещи. В апреле прошлого года посетители фотовыставки «Я» (до сих пор неустановленные) похитили несколько небольших снимков в рамках.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики