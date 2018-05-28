А король-то голый! У Филиппа Киркорова украли восемь концертных костюмов на 700 тысяч рублей

Российские СМИ сообщили, что Филипп Киркоров стал жертвой преступления. Перед концертом в Павлово злоумышленники похитили его концертные костюмы. Причем общий ущерб оценен в 11 тысяч долларов (или почти 700 тысяч рублей).

По данным портала Super.ru, преступники вскрыли фуру, в которой находилась атрибутика для шоу «Я». Среди украденного — восемь костюмов (четыре — черного цвета и четыре — красного), в которых репетировал Киркоров. Полиция начала проверку по факту случившегося.