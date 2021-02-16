Ученые прогнозируют катастрофические изменения климата к 2050 году

Изменение климата ощутят жители по всему Китаю. Как считают эксперты, это потепление станет более резким, чем то, что наблюдалось в недавние десятилетия. Кроме того, это в пять раз превысит наблюдаемые сейчас межгодовые колебания температуры.

Самый большой рост температуры зафиксируют в Юго-Восточном Китае: там она прибавит 3,2 градуса Цельсия днем и 2,1 градуса ночью. Ученые считают, что для охлаждения климата нужно немедленно уменьшить выброс парниковых газов в атмосферу.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года. Синоптик уточнил, что период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число суток с положительной температурой.

К примеру, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней. Весна начала приходить на 5-7 дней раньше, чем это было в середине ХХ века.

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