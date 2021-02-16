Ученые прогнозируют катастрофические изменения климата к 2050 году
По словам ученых, это станет причиной катастрофических природных явлений, не исключена засуха. Исследователи Редингского университета в Великобритании и Китайской академии наук прогнозируют, что к 2050 году минимальная температура воздуха повысится на два градуса. Так, самая жаркая дневная температура в среднем будет выше на 2,4 градуса Цельсия, ночью столбики термометров будут показывать на 1,8 градуса выше обычного.
Изменение климата ощутят жители по всему Китаю. Как считают эксперты, это потепление станет более резким, чем то, что наблюдалось в недавние десятилетия. Кроме того, это в пять раз превысит наблюдаемые сейчас межгодовые колебания температуры.
Самый большой рост температуры зафиксируют в Юго-Восточном Китае: там она прибавит 3,2 градуса Цельсия днем и 2,1 градуса ночью. Ученые считают, что для охлаждения климата нужно немедленно уменьшить выброс парниковых газов в атмосферу.
Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года. Синоптик уточнил, что период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число суток с положительной температурой.
К примеру, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней. Весна начала приходить на 5-7 дней раньше, чем это было в середине ХХ века.
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Фото: pixabay.com
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