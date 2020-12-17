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Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года

В ближайшие годы из-за изменения климата продолжительность времен года может сильно измениться, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число уток с положительной температурой.

К примеру, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней. Весна начала приходить на 5-7 дней раньше, чем это было в середине ХХ века.

«И зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется», - подчеркнул эксперт. Из-за влияния человека на экологию скорость глобального потепления увеличилась. Как пишет ТАСС, по этой причине уже 30 лет в январе температура выше на два градуса, чего никогда не было раньше.

Напомним, ученые пришли к выводу, что грядущее изменение климата особенно тяжело скажется на здоровье женщин. А вот мужчины от перемены погоды пострадают значительно меньше. С таким заявлением выступила лауреат Нобелевской премии мира Вангари Маатаи.

Все дело в том, что женщины в большей степени зависят от природы и чаще привязаны к месту жительства, нежели мужчины. Если в случае климатической катастрофы мужчина сможет переехать в другое место, то большая часть женщин не рискнет пойти на этот шаг, и им придется подстраиваться под ухудшения погоды.

Фото: pixabay.com

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