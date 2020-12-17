Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года
Синоптик уточнил, что период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число уток с положительной температурой.
К примеру, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней. Весна начала приходить на 5-7 дней раньше, чем это было в середине ХХ века.
«И зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется», - подчеркнул эксперт. Из-за влияния человека на экологию скорость глобального потепления увеличилась. Как пишет ТАСС, по этой причине уже 30 лет в январе температура выше на два градуса, чего никогда не было раньше.
Напомним, ученые пришли к выводу, что грядущее изменение климата особенно тяжело скажется на здоровье женщин. А вот мужчины от перемены погоды пострадают значительно меньше. С таким заявлением выступила лауреат Нобелевской премии мира Вангари Маатаи.
Все дело в том, что женщины в большей степени зависят от природы и чаще привязаны к месту жительства, нежели мужчины. Если в случае климатической катастрофы мужчина сможет переехать в другое место, то большая часть женщин не рискнет пойти на этот шаг, и им придется подстраиваться под ухудшения погоды.
Фото: pixabay.com
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