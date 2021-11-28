Названы необычные симптомы у заразившихся штаммом коронавируса «омикрон»

Пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», чаще всего жалуются на ощущение сильной усталости, разбитости. У некоторых отмечается повышение температуры. Об этом изданию The Daily Telegraph сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. Южно-Африканская Республика одной из первых стран в мире столкнулась с новой разновидностью коронавируса.

Руководитель Ассоциации Кутзе совмещает должность с реальной врачебной практикой и потому поделилась с журналистами не только данными организации, но и своими наблюдениями. Она отметила, что за помощью чаще всего обращались молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, и большинство и них жаловались на усталость. Ни у кого из пациентов не отмечалось исчезновение или изменение обоняния или ощущения вкуса.

Также медик отметила, что в ЮАР люди в возрасте старше 65 лет составляют всего 6% населения, потому картина по заболеваемости пожилых пациентов пока неясна.

Пациенты со штаммом «омикрон» обнаружены в России. Как рассказал РИА «Новости» заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый, заразились им туристы, побывавшие в Египте. Роспотребнадзор, однако, пока официально не подтверждает эти данные.