Участнику смертельного ДТП Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
Фото: Genrietta Peryan/Globallookpress
В понедельник, 6 июля, появилась новая информация о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. 8 июня его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм.
«Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», — сообщил информационному агенству ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев.
Михаил Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Как будет строиться защита — неизвестно. В первые дни после аварии Михаил Ефремов просил прощения и корил себя за случившееся. Однако позже выяснилось, что свою вину он не признает.
«Подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина», — сообщил адвокат артиста телеканалу «Москва 24» в минувшую пятницу.
Фото и видео: Globallookpress, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!