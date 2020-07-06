Участнику смертельного ДТП Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

В понедельник, 6 июля, появилась новая информация о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. 8 июня его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм.

«Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», — сообщил информационному агенству ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении (ч. 4 ст. 264 УК РФ).