57-летний отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме после неудачного лечения и теста на коронавирус

57-летний тренер по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира, в том числе сына — Хабиба Нурмагомедова — находится в одном из московских военных клинических госпиталей в тяжелом состоянии, сообщает «Спорт-Экспресс».

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают» — цитирует издание слова источника в Дагестане.

Известно, что отец чемпиона попал в больницу в Дагестане в конце апреля, причина госпитализации не уточнялась. По словам комментатора Рамазана Рабаданова, у тренера было диагностировано воспаление легких. Сам Абдулманап Нурмагомедов тогда сообщил, что чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что Нурмагомедов-старший сдал тест на коронавирус. О результате теста не сообщалось.