У звезды Голливуда Майкла Дугласа родился внук: первое фото малыша

Кэмерон Дуглас и Вивиан Тайбс опубликовали в Instagram трогательное фото, на котором они позируют с трехлетней дочерью Луа Иззи и новорожденным сыном Райдером.

«Добро пожаловать на планету Земля, мой сын Райдер Т. Дуглас», — написал Кэмерон.

«Лицо Луа! Уморительно!», — пошутила счастливая мамочка.