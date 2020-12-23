У звезды Голливуда Майкла Дугласа родился внук: первое фото малыша
Фото: Globallookpress / imago stock&people
Кэмерон Дуглас и Вивиан Тайбс опубликовали в Instagram трогательное фото, на котором они позируют с трехлетней дочерью Луа Иззи и новорожденным сыном Райдером.
«Добро пожаловать на планету Земля, мой сын Райдер Т. Дуглас», — написал Кэмерон.
«Лицо Луа! Уморительно!», — пошутила счастливая мамочка.
Фото: Instagram Кэмерона Дугласа
Отметим, что Кэмерон — старший из троих детей Майкла Дугласа, родившийся в первом браке актера с Диандрой Лукер. С Кэтрин Зетой-Джонс Дуглас-старший воспитывает 20-летнего сына Дилана и 17-летнюю дочь Кэрис.
Недавно Кэмерон стал примерным семьянином. В 2009 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за хранение запрещенных препаратов. Позднее ему продлили тюремный срок еще на два года. В 2016-м Кэмерон вышел на свободу и начал встречаться с инструктором по йоге Вивиан Тайбс. Три года назад у пары родилась дочь Луа Иззи. Кэмерон признался, что благодаря дочери совершенно по-новому начал относиться к жизни.
Напомним, что в ночь на 6 февраля 2020 года стало известно, что в США ушел из жизни старейший американский актер и последняя звезда «золотого века» Голливуда Кирк Дуглас (дедушка Кэмерона). О его кончине сообщил сын — актер Майкл Дуглас. «С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и правилам, в которые он верил, являются ориентиром для всех нас. Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин — замечательным свекром, для внуков и правнуков — любящим дедом, а для его жены Энн — замечательным мужем. Кирк прожил хорошую жизнь. Он оставил большое наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений. Также о нем будут помнить как о филантропе, который помогал людям», — написал трогательную речь в память об отце 75-летний Майкл Дуглас.
Фото: Instagram
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