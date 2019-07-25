60-летний телеведущий Михаил Ширвиндт разводится с женой

Михаил Ширвиндт, известный чуть ли не каждому российскому телезрителю участием в «Дог-шоу "Я и моя собака"», разводится с женой, Татьяной Морозовой. Мужчина планирует остаться в бывшей супругой в хороших отношениях и не собирается вести борьбу за имущество.

«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа», — приводит РИА «Новости» данные, полученные у пресс-секретаря суда.

Светские сплетники поговаривают, что причиной стала измена, однако официальных комментариев по этому поводу нет. Иск будет рассмотрен в закрытом от публики режиме.