Три члена одной семью умерли от коронавируса за неделю

«Мы чрезвычайно благодарны каждому человеку, который хоть как-то предлагал нам помощь и утешаемся сотнями посланиями с соболезнованиями, которые получили», - уточнила вдова.

Подруга семьи Элисон Хиггинс начала кампанию по сбору помощи для потерявшей родственников вдовы. Доктор Дэвид Миллер из медицинского центра Forest View уточнил: «Коронавирус оказал разрушительное воздействие на семью, и я хочу, чтобы люди серьезно отнеслись к этой пандемии».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил места, где можно незаметно заразиться коронавирусом. По его словам, самым опасным местом является метро в час пик. Он напомнил, что при сильной загруженности метрополитена опасность заражения очень высока.

Кроме того, незаметно вирус можно подхватить в лифтах и коммунальных квартирах.