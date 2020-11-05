Три члена одной семью умерли от коронавируса за неделю
44-летняя Клэр Льюис всего за пять дней потеряла мужа, его брата и мать. 42-летний Даррен и 44-летний Дин Льюис скончались после долгой борьбы с вирусом.
Женщина жила с мужем в Рондде, Южный Уэльс. Семья недавно похоронила 74-летнюю Глэдис – мать Дина, которая лечилась в Королевском госпитале «Гламорга»н. 2 ноября в отделении интенсивной терапии скончался 42-летний брат Дина Даррен. Еще через несколько дней не стало и самого Дина - мужа Клэр.
«Мы чрезвычайно благодарны каждому человеку, который хоть как-то предлагал нам помощь и утешаемся сотнями посланиями с соболезнованиями, которые получили», - уточнила вдова.
Подруга семьи Элисон Хиггинс начала кампанию по сбору помощи для потерявшей родственников вдовы. Доктор Дэвид Миллер из медицинского центра Forest View уточнил: «Коронавирус оказал разрушительное воздействие на семью, и я хочу, чтобы люди серьезно отнеслись к этой пандемии».
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил места, где можно незаметно заразиться коронавирусом. По его словам, самым опасным местом является метро в час пик. Он напомнил, что при сильной загруженности метрополитена опасность заражения очень высока.
Кроме того, незаметно вирус можно подхватить в лифтах и коммунальных квартирах.
Фото: pixabay.com
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