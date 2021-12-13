Титул «Мисс Вселенная — 2021» завоевала красавица из Индии — что мы знаем о ней
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Фото: East News
В 2021 году в главном конкурсе красоты мира участвовали 80 девушек. Самой привлекательной, обаятельной и эрудированной назвали участницу из Индии Харнааз Сандху. Корону ей передала «Мисс Вселенная — 2020» мексиканка Андреа Меса.
21-летняя Харнааз Сандху живет в Пенджабе. В модельный бизнес девушка по меркам индустрии пришла поздно — в 17 лет. Правда, до конкурса Харнааз уже была известна на родине: она снимается в кино. И если раньше ей доставались только второстепенные роли, то теперь она может рассчитывать на самые крупные в Болливуде контракты.
Харнааз студентка, учится на специалиста государственного управления. Она не собирается посвящать всю жизнь карьере модели. По правилам конкурса ближайший год первая красавица мира обязана будет посвятить благотворительным поездкам и другим проектам, которые должна выполнить «Мисс Вселенная». Напомним, что наша Оксана Федорова лишилась титула и карьеры из-за того, что не выполнила условия контракта, отдав предпочтение учебе.
«Большая проблема нынешней молодежи — способность верить в себя. Тебя делает красивой осознание того, что ты уникальна, — сказала Сандху в финале конкурса. — Перестаньте сравнивать себя с другими. Не бойтесь заявлять о себе как о лидере. Я верю в себя и поэтому стою здесь».
Второе и третье места конкурса «Мисс Вселенная — 2021» заняли красавицы из ЮАР и Парагвая.
Напомним, что до Харнааз индианки шесть раз получали титул «Мисс Мира» и два раза «Мисс Вселенная». Самые известные из них Айшвария Рай и Сушмита Сен.
Фото и видео: East News, Instagram