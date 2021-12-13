Титул «Мисс Вселенная — 2021» завоевала красавица из Индии — что мы знаем о ней

21-летняя Харнааз Сандху живет в Пенджабе. В модельный бизнес девушка по меркам индустрии пришла поздно — в 17 лет. Правда, до конкурса Харнааз уже была известна на родине: она снимается в кино. И если раньше ей доставались только второстепенные роли, то теперь она может рассчитывать на самые крупные в Болливуде контракты.

Харнааз студентка, учится на специалиста государственного управления. Она не собирается посвящать всю жизнь карьере модели. По правилам конкурса ближайший год первая красавица мира обязана будет посвятить благотворительным поездкам и другим проектам, которые должна выполнить «Мисс Вселенная». Напомним, что наша Оксана Федорова лишилась титула и карьеры из-за того, что не выполнила условия контракта, отдав предпочтение учебе.

«Большая проблема нынешней молодежи — способность верить в себя. Тебя делает красивой осознание того, что ты уникальна, — сказала Сандху в финале конкурса. — Перестаньте сравнивать себя с другими. Не бойтесь заявлять о себе как о лидере. Я верю в себя и поэтому стою здесь».

Второе и третье места конкурса «Мисс Вселенная — 2021» заняли красавицы из ЮАР и Парагвая.

Напомним, что до Харнааз индианки шесть раз получали титул «Мисс Мира» и два раза «Мисс Вселенная». Самые известные из них Айшвария Рай и Сушмита Сен.