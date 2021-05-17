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Мексиканка Андреа Меса стала «Мисс Вселенная-2021»

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Слайд, который
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Участницы конкурса

Фото: GettyImages

Конкурс прошел во Флориде 16 мая.

Красавица из Мексики, 26-летняя программист Андреа Меса одержала победу в конкурсе «Мисс Вселенная-2021».

Самую красивую девушку мира выбрали 16 мая во Флориде.

В пятерку лучших вошли Мисс Бразилия, Мисс Доминиканская Республика, Мисс Мексика, Мисс Перу, а также Мисс Индия.

Девушки рассказали о себе, своей жизни и приоритетах, а также участвовали в конкурсе бикини и национальных костюмов.

@andreamezamx

На втором месте оказалась Мисс Бразилия, на третьем – Мисс Индия.

Стоит отметить, что это третий случай, когда Мисс Мексика становится победительницей конкурса «Мисс Вселенная» – до этого девушки из этой страны получили корону в 1991 и в 2010 годах.

Однако на счету Андреа это уже не первая победа – в 2017 году она попала в тройку лучших на конкурсе «Мисс мира».

Фото: GettyImages

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