Мексиканка Андреа Меса стала «Мисс Вселенная-2021»

На втором месте оказалась Мисс Бразилия, на третьем – Мисс Индия.

Стоит отметить, что это третий случай, когда Мисс Мексика становится победительницей конкурса «Мисс Вселенная» – до этого девушки из этой страны получили корону в 1991 и в 2010 годах.

Однако на счету Андреа это уже не первая победа – в 2017 году она попала в тройку лучших на конкурсе «Мисс мира».