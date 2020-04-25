Тимати обвинил Ксению Собчак в хайпе на скандалах: «Ты же маленький вампир»
Фото: Viktor Chernov/Russian Look
Без малого месяц самоизоляции внес определенные коррективы в будни знаменитостей — многие артисты начали устраивать постоянные прямые эфиры в социальных сетях и сражаться в неожиданных челленджах и баттлах. Пока одни выдумывают новые способы развлечь публику, другие усиленно критикуют желание словить подобный хайп. Так, прямой эфир Анастасии Ивлеевой и Тимати, в котором рэпер проткнул себе губу иглой от шприца, возмутил Ксению Собчак. «Вначале люди протыкают губу и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами и говоря о себе «мы так развлекаем аудиторию», а далее появляются «эксперты», которые «просвещают» людей, демонстрируя миру документы ЦРУ (естественно, выложенные в интернете), подтверждающие мировой заговор по чипированию людей, или смертоносности 5G. Это ведь абсолютно связанные вещи. В мире, где главное развлечение - бить себя кактусом по башке, главные эксперты должны быть именно такими», — возмутилась телеведущая.
Тимати отреагировал на гневный пост своей некогда подруги (напомним, в 2007 году рэпер и «блондинка в шоколаде» записали совместный трек «Потанцуй») и обвинил ее в желании словить свой хайп на чужом хайпе: «Мир логичен. Вначале люди протыкают губы и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами и говорят «мы так развлекаем аудиторию», а потом (на следующий день) ТВОИ программные директора, разрывают телефон МОЕЙ пиар службе с просьбой: уговорить Тимати выйти с тобой в прямой эфир в твоей программе на Первом. В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, Бэха с водителем, Кремлевским флагом и мигалкой (предписание - без права обыска), олигархи, кокаин в «Дягилеве», сериал «Блондинка в Шоколаде», Дом-2, премия Муз-Тв, ширма либеральной повестки, баллотирование в Президенты РФ и жесткое несогласие с «кровавым режимом», не продолжительная тишина после и.... тарарам!!! Своя программа на Первом Канале!!! На главном Федеральном канале страны!!! ))) Просто, наверное, можно быть моралистом и отстаивать высоконравственность вещания молодому поколению, самостоятельно являясь БЕЗОГОВОРОЧНЫМ примером, но, по-моему, ТЫ, это совсем не тот случай )) Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то не дотягивают цифры, ну никак. Я понимаю, что ты обижена, ведь когда я с Гуфом выпустил трек, ты умоляла меня сделать с тобой программу, поднимая ее рейтинг, а я тебе отказал. Отказал и на днях с эфиром. Ну, не обижайся, пожалуйста, я не со зла, просто мне это неинтересно. И конечно мир логичен, тебе нужен Хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Ну, просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость и плюс чуть обиды на меня».
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
«Брось ты это. Оставь престарелого репера-неудачника, плохого продюсера и никудышного бизнесмена догнивать вместе с блогерами в их же эфирах, это совсем не топик и не пример для подражания. Живи своей жизнью и покажи нам всем, как ты можешь вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе. Ты же умная девочка 😉», — подытожил музыкант.
А вы на чьей стороне?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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