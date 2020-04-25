Тимати обвинил Ксению Собчак в хайпе на скандалах: «Ты же маленький вампир»

Тимати отреагировал на гневный пост своей некогда подруги (напомним, в 2007 году рэпер и «блондинка в шоколаде» записали совместный трек «Потанцуй») и обвинил ее в желании словить свой хайп на чужом хайпе: «Мир логичен. Вначале люди протыкают губы и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами и говорят «мы так развлекаем аудиторию», а потом (на следующий день) ТВОИ программные директора, разрывают телефон МОЕЙ пиар службе с просьбой: уговорить Тимати выйти с тобой в прямой эфир в твоей программе на Первом. В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, Бэха с водителем, Кремлевским флагом и мигалкой (предписание - без права обыска), олигархи, кокаин в «Дягилеве», сериал «Блондинка в Шоколаде», Дом-2, премия Муз-Тв, ширма либеральной повестки, баллотирование в Президенты РФ и жесткое несогласие с «кровавым режимом», не продолжительная тишина после и.... тарарам!!! Своя программа на Первом Канале!!! На главном Федеральном канале страны!!! ))) Просто, наверное, можно быть моралистом и отстаивать высоконравственность вещания молодому поколению, самостоятельно являясь БЕЗОГОВОРОЧНЫМ примером, но, по-моему, ТЫ, это совсем не тот случай )) Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то не дотягивают цифры, ну никак. Я понимаю, что ты обижена, ведь когда я с Гуфом выпустил трек, ты умоляла меня сделать с тобой программу, поднимая ее рейтинг, а я тебе отказал. Отказал и на днях с эфиром. Ну, не обижайся, пожалуйста, я не со зла, просто мне это неинтересно. И конечно мир логичен, тебе нужен Хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Ну, просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость и плюс чуть обиды на меня».