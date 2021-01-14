Текущий год будет короче прошлого из-за ускорения вращения Земли

В состав этой организации входит государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения планеты.

Ранее средства массовой информации сообщили, что в прошлом году учеными были зафиксированы сразу 28 самых быстрых дней за всю историю наблюдений, которые ведут с 1960 года. К примеру, 19 июля 2020 года сутки оказались короче на 1,4 миллисекунды. Это абсолютный рекорд на сегодняшний день.