Текущий год будет короче прошлого из-за ускорения вращения Земли
В состав этой организации входит государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения планеты.
Ранее средства массовой информации сообщили, что в прошлом году учеными были зафиксированы сразу 28 самых быстрых дней за всю историю наблюдений, которые ведут с 1960 года. К примеру, 19 июля 2020 года сутки оказались короче на 1,4 миллисекунды. Это абсолютный рекорд на сегодняшний день.
Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, 2021 год из-за ускорения вращения планы станет короче. «Но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли», - подчеркнули эксперты.
Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года. Период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число суток с положительной температурой.
Фото: pixabay.com
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