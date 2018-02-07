Татьяна Тотьмянина перенесла третью операцию
Травма, которую получила Татьяна Тотьмянина во время подготовки выступления в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» незадолго до Нового года, заставила ее родных и поклонников изрядно поволноваться. Сегодня Алексей Ягудин, супруг спортсменки, рассказал об очередной операции, которую она перенесла.
«Моя Джульетта в перерывах между тренировками оперируется и уже в 3ий раз! Но судя по этому небольшому видео, место у нее неплохое, солярий есть. Зайка, заканчивай загорать и возвращайся домой. Мы тебя очень любим и ждем», — написал он.
Период реабилитации сломавшая ногу фигуристка провела в Таиланде с семьей. Сейчас она продолжает восстанавливаться. По собственному признанию, ей пришлось заново учиться ходить. «Жизнь — удивительная штука! Вчера ты летал, а сегодня учишься ходить и заново кататься... И снова ВСЕ будет хорошо! Я точно знаю!!! Всем здоровья», — писала она в блоге.
Первое время Татьяна передвигалась на инвалидном кресле и на костылях. Как только врач разрешил ей заниматься гимнастикой, она поспешила в зал: «Теперь каждая тренировка — праздник!»
Тотьмянина планирует как можно скорее вернуться в форму, так как 27 февраля публика будет ждать ее в шоу «Звезды льда» в Братиславе.
Желаем здоровья и скорейшего восстановления любимой фигуристке!
Фото: instagram