Алексей Ягудин рассказал о здоровье жены.

Травма, которую получила Татьяна Тотьмянина во время подготовки выступления в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» незадолго до Нового года, заставила ее родных и поклонников изрядно поволноваться. Сегодня Алексей Ягудин, супруг спортсменки, рассказал об очередной операции, которую она перенесла.

«Моя Джульетта в перерывах между тренировками оперируется и уже в 3ий раз! Но судя по этому небольшому видео, место у нее неплохое, солярий есть. Зайка, заканчивай загорать и возвращайся домой. Мы тебя очень любим и ждем», — написал он.