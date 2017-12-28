Спортсменка сломала ногу во время подготовки выступления в шоу Ильи Авербуха.

Известная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму, из-за которой вынуждена прервать выступление в ледовой сказке Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Исполнительница главной роли девочки Мари сломала ногу, о чем сообщила в своем Instagram: «Год, ты был прекрасен, но заканчиваешься печалькой.😥 Отношусь к ситуации философски. Сломанная нога — не повод для расстройства, а время передохнуть🙏 Хочу извиниться перед нашей командой @averbukhofficial и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живем дальше. Скоро буду с вами!!! всех люблю».

Супруг олимпийской чемпионки в парном катании, прославленный фигурист Алексей Ягудин, поддержал любимую теплыми словами и пожелал ей скорейшего выздоровления: «Я нереальный оптимист, поэтому считаю, что жизнь дала @tatianatotmyanina время, чтобы просто отдохнуть! Спасибо всем за слова поддержки! Я уверен, и по-другому и быть не может, все будет прекрасно!!!! @tatianatotmyanina, оперируйся, поправляйся и возвращайся в лучший ледовый коллектив».