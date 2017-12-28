Фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в канун Нового года
Известная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму, из-за которой вынуждена прервать выступление в ледовой сказке Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Исполнительница главной роли девочки Мари сломала ногу, о чем сообщила в своем Instagram: «Год, ты был прекрасен, но заканчиваешься печалькой.😥 Отношусь к ситуации философски. Сломанная нога — не повод для расстройства, а время передохнуть🙏 Хочу извиниться перед нашей командой @averbukhofficial и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живем дальше. Скоро буду с вами!!! всех люблю».
Супруг олимпийской чемпионки в парном катании, прославленный фигурист Алексей Ягудин, поддержал любимую теплыми словами и пожелал ей скорейшего выздоровления: «Я нереальный оптимист, поэтому считаю, что жизнь дала @tatianatotmyanina время, чтобы просто отдохнуть! Спасибо всем за слова поддержки! Я уверен, и по-другому и быть не может, все будет прекрасно!!!! @tatianatotmyanina, оперируйся, поправляйся и возвращайся в лучший ледовый коллектив».
Многочисленные подписчики поддержали спортсменку и поздравили с наступающим праздником: «Танечка! Реально, это вам наверное время на передышку....иначе никак! Помоги Вам Господи! Набирайтесь сил! Добра и благополучия Вам и вашим родным!!! С наступающими праздниками!!!», «Выздоравливайте быстрее!!! С Наступающим!!! Отличного настроения и здоровья вам в семью!!!», «Скорейшего выздоровления! Все будет хорошо! Пусть уходящий год заберёт все плохое с собой, а Новый год принесет только добро, радость, благополучие, крепкое здоровье, огромное счастье всей Вашей прекрасной семье!», «Татьяна, пусть все печальки и переломы, и всякие неприятности останутся в этом году, а в следующем все у Вас будет замечательно! Выздоравливайте быстрее!», «Татьяна, пусть поскорее все заживет! А это повод, чтобы Вас ещё чаще носили на руках!!!Вы этого достойны и заслужили!!!», «Танечка, скорейшего выздоравления!!!!!!!! Вы умничка, красавица!!! 🌹🌹🌹😍🏆 С наступающим новым годом вашу прекрасную семью!!! Здоровья вам всем и счастья!!!»
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram