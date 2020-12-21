Татьяна Брухунова собирается рожать второго ребенка от Евгения Петросяна?

Отметим, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — одна из самых закрытых известных пар. Они не рассказывают о личной жизни и показывают лишь то, что считают нужным показать, — без лишних деталей. Год назад Петросян и Брухунова стали мужем и женой (юморист пошел в загс в пятый раз), а через несколько месяцев после этого у них родился сын Ваган.

Недавно Евгений Петросян нарушил молчание и в интервью Вячеславу Манучарову откровенно рассказал о своем позднем счастье, любви и появлении ребенка. «Таня со мной уже 10 лет. Она мне во всем помогала, — разоткровенничался Петросян. — И когда мы познакомились, конечно, я не мог подумать, что мы будем вместе. О детях я думал, что это уже пройденный этап, что это уже невозможно. Заслуга Тани в том, что она заставила меня поверить — и это произошло. Всякое бывает: бывает, что и в 30 лет мужчина не действующий. Я действующий мужчина, корни хорошие».