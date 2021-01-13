Сын купил матери скромный подарок на Рождество и обогатил ее на 74 миллиона рублей

Тогда сын сказал матери, что, пожалуй, сделал лучший подарок ей на Рождество. «Я всегда стараюсь помогать своим детям, насколько это возможно. Так что они очень рады», — призналась победительница.

Она также поведала, куда потратит миллионы. Часть средств уйдет на приобретение автомобилей для себя и детей. При этом Миллер призналась, что удача приходит к ней не впервые. В сентябре 2020 года она выиграла 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей), используя в игре дни рождения членов семьи.

Ранее канадец Бернард Скривенер обогатился на десятки тысяч долларов благодаря смене планов из-за погодных условий. Он вез сына на футбол, но занятие отменилось из-за непогоды. В дороге мальчик проголодался, и Скривенер заехал на заправку. В супермаркете продавец предложил приобрести несколько билетов мгновенной лотереи.