Свадебное фото Сергея Лазарева вызвало переполох в Сети

Свою личную жизнь 36-летний певец Сергей Лазарев держит в тайне. О том, что у него родился сын, поклонники узнали случайно, лишь через три года после счастливого события. Не так давно в Сети обсуждали тайную дочь артиста, а теперь обсуждают тайную свадьбу.
Причиной стала фотография, в которой Сергей и загадочная брюнетка стоят перед алтарем.
Фото: Instagram
Предположительно, на фото запечатлена некая израильская модель. Была ли свадьба на самом деле, или это — кадр со съемок клипа, покажет время.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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