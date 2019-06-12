Свадебное фото Сергея Лазарева вызвало переполох в Сети

Свою личную жизнь 36-летний певец Сергей Лазарев держит в тайне. О том, что у него родился сын, поклонники узнали случайно, лишь через три года после счастливого события. Не так давно в Сети обсуждали тайную дочь артиста, а теперь обсуждают тайную свадьбу.

Причиной стала фотография, в которой Сергей и загадочная брюнетка стоят перед алтарем.