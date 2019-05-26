Сергей Лазарев стал отцом во второй раз?

Стоит отметить, что Никиту Сергею Лазареву родила суррогатная мать, имени которой певец предпочитает не называть. А лицо мальчика поклонники артиста впервые увидели в конце 2017 года. «Спасибо всем, кто в этот год был со мной! И, конечно, спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» — написал Сергей в своем Instagram 31 декабря.