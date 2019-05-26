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Сергей Лазарев стал отцом во второй раз?

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я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев

Фото: Instagram Сергея Лазарева
В Сети появились слухи о том, что у популярного певца родилась дочь.

Сергей Лазарев не выставляет свою личную жизнь напоказ и старался максимально долго скрывать рождение сына — о мальчике узнали, когда ему исполнилось два года. Несколько часов назад Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что у популярного певца родилась дочь: «#нампишут МЕГА эксклюзив! Был на премии Ру ТВ, узнал от коллег, то у Лазарева Сереги родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем».

Фото: Telegram "Только-никому"

Стоит отметить, что Никиту Сергею Лазареву родила суррогатная мать, имени которой певец предпочитает не называть. А лицо мальчика поклонники артиста впервые увидели в конце 2017 года. «Спасибо всем, кто в этот год был со мной! И, конечно, спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» — написал Сергей в своем Instagram 31 декабря.

Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: Instagram

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