Супруга принца Гарри Меган Маркл беременна

Напомним, что звезда сериала «Форс-мажоры», американская актриса Меган Маркл и британский принц Гарри начали встречаться в 2016 году, а спустя год объявили о помолвке. Гарри летал на съемки к Меган в Торонто, она прилетала к нему в Лондон на выходные... А затем прямо на кухне, во время приготовления ужина в Кенсингтонском дворце принц встал перед Маркл на одно колено, предложил выйти за него замуж и стать принцессой — как в сказке. Свадьба влюбленных состоялась 19 мая 2018 года. Почитать о романтической истории любви Меган и Гарри подробнее можно здесь.