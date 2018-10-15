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Супруга принца Гарри Меган Маркл беременна

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Серый слайд, который
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Королевская семья Великобритании сообщила, что 37-летняя актриса Меган Маркл ждет первенца.

Слухи об интересном положении Меган Маркл подтвердились. Кенсингтонский дворец сделал официальное заявление о скором пополнении в семействе внука королевы Елизаветы II:

Герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что герцогиня беременна. Появление первенца на свет ожидается весной 2019-го года.
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Напомним, что звезда сериала «Форс-мажоры», американская актриса Меган Маркл и британский принц Гарри начали встречаться в 2016 году, а спустя год объявили о помолвке. Гарри летал на съемки к Меган в Торонто, она прилетала к нему в Лондон на выходные... А затем прямо на кухне, во время приготовления ужина в Кенсингтонском дворце принц встал перед Маркл на одно колено, предложил выйти за него замуж и стать принцессой — как в сказке. Свадьба влюбленных состоялась 19 мая 2018 года. Почитать о романтической истории любви Меган и Гарри подробнее можно здесь.

Фото: Global Look Press

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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